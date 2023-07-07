Курсы валют, уход западных компаний и переговоры по Украине. Темы брифинга Пескова

Динамика курсов валют, экономические показатели РФ, польза от ухода западных компаний с российского рынка, а также перспективы переговоров по Украине стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. "Еще один день внутренней рутинной работы".

В середине дня ожидается оперативное совещание президента с постоянными членами Совбеза.

Путин планирует посетить форум Россия - Африка в конце июля.

Визит главы государства в новые регионы по соображениям безопасности "никогда заранее не анонсируется". "Если такие визиты состоятся, мы вас проинформируем". Пока в планах такой поездки нет.

О курсах валют

"Каких-то совещаний по этому поводу у президента не планируется".

"У нас действительные экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучшие, чем это могло прогнозироваться". "Никаких сомнений в макроэкономической стабильности нет и быть не может".

Значения курсов зависят от текущей конъюнктуры.

Об уходе западных компаний с рынка РФ

"Не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии, его избирал народ", - прокомментировал Песков слова главы Финляндии Саули Ниинистё, который назвал уход западных компаний с российского рынка бесполезным.

Народ России и Финляндии "объединяет доброе прошлое". В Кремле также надеются и на доброе будущее после спада русофобии.

Те российские компании и бизнесмены, которые занимают место после ухода зарубежных предприятий, не согласятся с заявлением Ниинистё, поскольку приветствуют такое развитие событий и "комфортно себя ощущают в новом бизнесе".

О перспективах переговоров по Украине

"На самых различных уровнях, включая высшие, мы всегда говорили, что Российская Федерация никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом". Но предпосылок для этого нет.

Для России важно достижение ее целей, однако "политико-дипломатические средства являются недоступными". В первую очередь это происходит из-за позиции Киева, а также "несклонности к такому" со стороны Вашингтона, который "осуществляет прямое руководство киевским режимом".

О переговорах Зеленского и Эрдогана

В Кремле будут "очень внимательно следить" за переговорами президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. "Нам будет интересно узнать".

Эрдоган играл важную роль, подходя "к урегулированию различных проблем". "Эта роль получала высокую оценку со стороны нашего президента".

"Не исключаем их (контактов Путина и Эрдогана - прим. ТАСС) в обозримой перспективе". "Неоднократно заходила речь и об очных контактах", Кремль проинформирует, если появятся подробности.

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