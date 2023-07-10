10 июля, 07:38,
обновлено 10 июля, 08:12

Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России поздравил своего коллегу с убедительной победой на досрочных президентских выборах в Узбекистане

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с убедительной победой на досрочных президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в ходе беседы был "подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства".

Ранее российский лидер направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

В воскресенье в Узбекистане прошли досрочные выборы президента. В понедельник председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев сообщил, что Мирзиёев, по предварительным данным, набрал 87,05% голосов, и по закону он избран президентом страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
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