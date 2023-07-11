Посольство России в Ливии временно размещено и работает в помещениях гостиницы

По словам посла РФ в Ливии Айдара Аганина, как быстро удастся подыскать подходящее здание, пока оценить сложно

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российское диппредставительство в Ливии временно размещается и работает в помещениях гостиницы. Как быстро удастся подыскать подходящее здание, пока оценить сложно, заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

Комментируя нынешние условия работы посольства, глава российского диппредставительства напомнил, что в октябре 2013 года, когда вооруженные люди пытались проникнуть в посольство, что "можно квалифицировать как нападение", и с учетом общей ситуации в Ливии, было принято решение не подвергать опасности сотрудников дипучреждения и эвакуировать их в соседний Тунис.

"В дальнейшем стало понятно, что безопаснее работать из хорошо охраняемой пятизвездочной гостиницы, однако с началом гражданской войны в Ливии даже этот вариант перестал быть надежным. В настоящий момент российское посольство начинает размещаться в тех же помещениях гостиницы, которые оно покинуло девять лет назад. Разумеется, это временный вариант. Но как быстро удастся подыскать устраивающее нас здание, пока сказать сложно", - указал Аганин.

Он также отметил, что соответствующие структуры ливийской стороны, в первую очередь так называемое Управление дипломатической безопасности при МИД Ливии, с первых дней находятся в контакте с посольством РФ. "Оказывают всяческое содействие, и мы исходим из того, что эта практика продолжится и в будущем", - добавил дипломат.