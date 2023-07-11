Посол РФ: Ливия не делает украинский вопрос препятствием для развития отношений с Россией

Речь идет в том числе и о сфере ВТС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Ливии не делают украинский вопрос препятствием для развития полноформатных отношений с РФ, в том числе и в сфере ВТС. Об этом заявил посол России в Ливии Айдар Аганин в интервью ТАСС.

"Ведь многие порой попросту не имеют точной информации о первопричинах проблемы [украинского кризиса], как знаем о них мы. Отсюда этот пацифизм без нюансов. Главное же, на мой взгляд, что украинский вопрос не делается в Триполи препятствием для развития наших полноформатных отношений, в том числе и в сфере ВТС", - сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он назвал целью СВО защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами - демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.