Джабаров считает, что США рискуют потерять свое влияние в ЕС, если Турция вступит в него

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам убежден, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не присоединится к европейским санкциям, потому что он "хорошо считает деньги и выгоды для своей страны"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потенциальное вступление Турции в Евросоюз может лишить США того авторитета, который они имеют в организации в настоящее время, и "оттянуть европейские страны от американского влияния". Такое мнение высказал во вторник первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"В обмен на согласие по вступлению Швеции в НАТО он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) потребовал, чтобы его страну включили в Евросоюз. И это было бы очень хорошо, потому что вступление Турции в Евросоюз позволит лишить того авторитета американцев, который они имеют, потому что Эрдоган будет спорить по любым вопросам", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".

"Америка рискует потерять Евросоюз в случае вступления Турции в эту организацию. Влияние Америки, мне кажется, резко упадет", - добавил он.

Джабаров убежден, что президент Турции не присоединится к европейским санкциям, потому что он "хорошо считает деньги и выгоды для своей страны". "Это может разрушить европейскую солидарность. Ведь и так в Евросоюзе есть большая оппозиция в лице Венгрии. Сейчас даже Болгария стала по-другому говорить, отвечает на многие вопросы. Греция будет потенциальным оппонентом американской политике. Я думаю, что Турция однозначно соберет вокруг себя всех недовольных, если вступит в Евросоюз, и эти санкции, которые штамповал Евросоюз по указке американцев, будет с каждым разом все труднее проводить", - считает парламентарий.

Он напомнил, что и сама Турция пострадала от определенных американских санкций. "Я думаю, что наличие Турции в составе Евросоюза с ее достаточно мощной экономикой, хотя она и в кризисе, - это как раз тот элемент, который позволит оттянуть европейские страны от американского влияния", - заключил первый зампред международного комитета СФ.