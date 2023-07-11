Косачев: России нет смысла проявлять инициативу по расторжению акта об отношениях с НАТО

По словам вице-спикера Совета Федерации, документ раздражает некоторых членов альянса, так как в нем закреплено положение о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, подтверждено общее обязательство по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает логичным призыв президента Литвы признать недействительным основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между Россией и НАТО 1997 года, так как военная активность вдоль границ РФ противоречит документу, но проявлять инициативу в этом вопросе с российской стороны смысла нет.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете The Times призвал НАТО признать Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО 1997 года недействительным и создать постоянные военные базы у границ России. Сейчас войска и вооружения размещаются там на непостоянной (ротационной) основе.

"То, что акт уже давно является "занозой" для натовских "ястребов", ни для кого не секрет. Ведь формально он еще действует, а значит и вся эта военная активность НАТО вдоль наших границ ему активно противоречит. Кстати, коль скоро Финляндия теперь в альянсе, теперь это касается и ее", - написал Косачев в Telegram-канале.

По его словам, документ раздражает некоторых членов альянса, так как в нем закреплено положение о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, подтверждено общее обязательство по созданию стабильной, мирной и неразделенной Европы. "И главное: "Исходя из принципа неделимости безопасности всех государств евроатлантического сообщества, Россия и НАТО будут совместно работать, с тем чтобы внести вклад в создание в Европе общей и всеобъемлющей безопасности". Как известно, "неделимость безопасности" - это то, на что альянс так и не смог пойти. А без этого, конечно же, никакой общей и всеобъемлющей безопасности в Европе быть не может", - отметил вице-спикер Совфеда.

Он напомнил, что все это предлагала Россия в декабре 2021 года, все это было отвергнуто Западом и привело к неизбежности проведения СВО.

Также, продолжил сенатор, некоторых восточных членов НАТО раздражает еще один пункт акта, который говорит о том, что "государства - члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов". "Мы знаем, что некоторые из фланговых стран НАТО уже намекали на желание получить такое оружие у себя. Формальный запрет на это пока действует, и явно "под шумок" кому-то очень хочется его снять", - считает политик.

"Так что, я думаю, нам проявлять инициативу с расторжением акта смысла нет. Понаблюдаем, как наши визави будут оправдывать очередные нарушения своих обязательств, которые не прекращаются еще с первых волн расширения НАТО и агрессии против Югославии", - заключил Косачев.