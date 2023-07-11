Песков прокомментировал идею Науседы о базах НАТО у границ России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кремль сожалеет, что в Европе не понимают ошибочность приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ, которое и стало одной из причин нынешнего конфликтного состояния. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Литвы Гитанаса Науседы признать недействительным акт об отношениях НАТО с Россией и разместить постоянные военные базы альянса у границ РФ.

Пресс-секретарь российского лидера указал на предыдущие волны приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. "Это было одной из причин, которые привели нас к нынешней ситуации. Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки", - сказал представитель Кремля.

"Здесь очень важно отдавать себе отчет, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление", - подчеркнул Песков.

Ранее в интервью газете The Times Науседа заявил о необходимости признать, что основополагающий акт Россия - НАТО от 1997 года, предполагающий неразмещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе, "мертв".