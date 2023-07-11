11 июля, 10:02,
обновлено 11 июля, 10:11
Военная операция на Украине

Песков сообщил, что Россия продолжит диалог с Африкой по урегулированию на Украине

У президента РФ Владимира Путина ранее состоялись переговоры с представителями семи африканских государств

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия продолжит обсуждать с африканскими странами их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Все, что говорилось африканскими лидерами, было с весьма большой заинтересованностью встречено президентом [России Владимиром] Путиным. И тогда в Санкт-Петербурге состоялось весьма и весьма конструктивное обсуждение. Это обсуждение будет продолжено", - сказал он в ответ на вопрос, продолжается ли работа над мирной инициативой Африки.

17 июня у Путина состоялись переговоры с представителями семи африканских государств, где обсуждались возможные пути решения ситуации вокруг Украины. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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