Саммит НАТО, отношения с Турцией и розовые очки. Темы брифинга Пескова

Саммит НАТО, расширение альянса и перспективы отношений с Турцией стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Будет заниматься банковскими делами - у президента встреча с главой ВТБ Андреем Костиным. Глава государства уделяет особое внимание этой важной сфере.

О саммите НАТО

"Не столь важно, где он именно проходит, <...> важна содержательная часть", и она "начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в выступлениях и заявлениях всех стран - членов альянса".

Саммит "носит ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер". Россия воспринимается как враг.

В Кремле все это тщательно отслеживают: все высказывания будут анализироваться для выработки мер реагирования.

О решении Турции пропустить Швецию в НАТО

"Турция - член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства, она привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, мы никогда в этом плане не носили розовые очки".

У РФ и Турции "есть разногласия", но есть и часть отношений, "которая полностью соответствует интересам" обеих стран. "Мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и выгодно им".

В качестве ответа на расширение НАТО могут быть меры, аналогичные тем, которые "планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии".

"Мы знаем, в истории Турецкой Республики были периоды более интенсивного ориентирования на Запад и менее интенсивного". "Турцию никто не хочет видеть в Европе" - и турецким партнерам "тоже не стоит носить розовые очки".

О предложении президента Литвы усилить военными границу НАТО и РФ

"Неоднократно мы были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам". "Это было одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации. Похоже, европейцы не понимают этой ошибки". "Никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Европы".

О вступлении Украины в НАТО

"Это, наверное, удел политологов - рассуждать на эти темы". "Вряд ли мы можем к этим упражнениям присоединиться".

Насчет вступления Украины в НАТО есть разные взгляды среди членов альянса. "Какая точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшие дни".

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности". "Те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет".

О передаче Киеву французских ракет дальнего радиуса

"Предстоит прояснить и выяснить, о каком радиусе идет речь".

"Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны". Это вынудит РФ принимать контрмеры.

Решение Парижа не повлияет на ход российской спецоперации, оно способно лишь "утяжелить участь киевского режима".

Об африканской мирной инициативе

"С большой заинтересованностью встречена президентом Путиным". "Это обсуждение будет продолжено".

Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

"Пока мы продумываем различные варианты, и после того как президент примет решение, мы вас проинформируем".

О будущем Евгения Пригожина