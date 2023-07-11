11 июля, 10:09
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Саммит НАТО, отношения с Турцией и розовые очки. Темы брифинга Пескова

Artur Widak via Reuters Connect
© Artur Widak via Reuters Connect

Саммит НАТО, расширение альянса и перспективы отношений с Турцией стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле. Будет заниматься банковскими делами - у президента встреча с главой ВТБ Андреем Костиным. Глава государства уделяет особое внимание этой важной сфере.

О саммите НАТО

  • "Не столь важно, где он именно проходит, <...> важна содержательная часть", и она "начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в выступлениях и заявлениях всех стран - членов альянса".
  • Саммит "носит ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер". Россия воспринимается как враг.
  • В Кремле все это тщательно отслеживают: все высказывания будут анализироваться для выработки мер реагирования.

О решении Турции пропустить Швецию в НАТО

  • "Турция - член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства, она привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, мы никогда в этом плане не носили розовые очки".
  • У РФ и Турции "есть разногласия", но есть и часть отношений, "которая полностью соответствует интересам" обеих стран. "Мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и выгодно им".
  • В качестве ответа на расширение НАТО могут быть меры, аналогичные тем, которые "планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии".
  • "Мы знаем, в истории Турецкой Республики были периоды более интенсивного ориентирования на Запад и менее интенсивного". "Турцию никто не хочет видеть в Европе" - и турецким партнерам "тоже не стоит носить розовые очки".

О предложении президента Литвы усилить военными границу НАТО и РФ

  • "Неоднократно мы были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам". "Это было одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации. Похоже, европейцы не понимают этой ошибки". "Никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Европы".

О вступлении Украины в НАТО

  • "Это, наверное, удел политологов - рассуждать на эти темы". "Вряд ли мы можем к этим упражнениям присоединиться".
  • Насчет вступления Украины в НАТО есть разные взгляды среди членов альянса. "Какая точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшие дни".
  • "Потенциально это очень опасно для европейской безопасности". "Те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет".

О передаче Киеву французских ракет дальнего радиуса

  • "Предстоит прояснить и выяснить, о каком радиусе идет речь".
  • "Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны". Это вынудит РФ принимать контрмеры.
  • Решение Парижа не повлияет на ход российской спецоперации, оно способно лишь "утяжелить участь киевского режима".

Об африканской мирной инициативе

Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР

  • "Пока мы продумываем различные варианты, и после того как президент примет решение, мы вас проинформируем".

О будущем Евгения Пригожина

  • "Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме".
 
Теги:
ЮАРШвецияУкраинаТурцияЛитваРоссияФранцияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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