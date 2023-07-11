Саммит НАТО, отношения с Турцией и розовые очки. Темы брифинга Пескова

Саммит НАТО, расширение альянса и перспективы отношений с Турцией стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин работает в Кремле. Будет заниматься банковскими делами - у президента встреча с главой ВТБ Андреем Костиным. Глава государства уделяет особое внимание этой важной сфере.
О саммите НАТО
- "Не столь важно, где он именно проходит, <...> важна содержательная часть", и она "начала демонстрировать сильный антироссийский настрой, который сквозит в выступлениях и заявлениях всех стран - членов альянса".
- Саммит "носит ярко выраженный, концентрированный антироссийский характер". Россия воспринимается как враг.
- В Кремле все это тщательно отслеживают: все высказывания будут анализироваться для выработки мер реагирования.
О решении Турции пропустить Швецию в НАТО
- "Турция - член Североатлантического альянса. Турция имеет свои обязательства, она привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, мы никогда в этом плане не носили розовые очки".
- У РФ и Турции "есть разногласия", но есть и часть отношений, "которая полностью соответствует интересам" обеих стран. "Мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и выгодно им".
- В качестве ответа на расширение НАТО могут быть меры, аналогичные тем, которые "планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии".
- "Мы знаем, в истории Турецкой Республики были периоды более интенсивного ориентирования на Запад и менее интенсивного". "Турцию никто не хочет видеть в Европе" - и турецким партнерам "тоже не стоит носить розовые очки".
О предложении президента Литвы усилить военными границу НАТО и РФ
- "Неоднократно мы были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам". "Это было одной из причин, которая привела нас к нынешней ситуации. Похоже, европейцы не понимают этой ошибки". "Никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Европы".
О вступлении Украины в НАТО
- "Это, наверное, удел политологов - рассуждать на эти темы". "Вряд ли мы можем к этим упражнениям присоединиться".
- Насчет вступления Украины в НАТО есть разные взгляды среди членов альянса. "Какая точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшие дни".
- "Потенциально это очень опасно для европейской безопасности". "Те, кто будет принимать это решение, должны себе отдавать в этом отчет".
О передаче Киеву французских ракет дальнего радиуса
- "Предстоит прояснить и выяснить, о каком радиусе идет речь".
- "Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны". Это вынудит РФ принимать контрмеры.
- Решение Парижа не повлияет на ход российской спецоперации, оно способно лишь "утяжелить участь киевского режима".
Об африканской мирной инициативе
- "С большой заинтересованностью встречена президентом Путиным". "Это обсуждение будет продолжено".
Об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
- "Пока мы продумываем различные варианты, и после того как президент примет решение, мы вас проинформируем".
О будущем Евгения Пригожина
- "Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме".