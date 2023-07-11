11 июля, 09:47,
обновлено 11 июля, 10:29
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Песков заявил, что Кремлю нечего сказать нового о договоренностях насчет Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что новая информация отсутствует

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Какой-либо новой информации о договоренностях насчет дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер" и ее руководителя Евгения Пригожина нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, сохраняется ли договоренность о том, что Пригожин "уходит" в Белоруссию.

В понедельник Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер". Пресс-секретарь отметил, что Путин выслушал объяснения командиров ЧВК и "предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения". При этом, по словам Пескова, командиры акцентировали, что являются "убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего" и готовы дальше продолжать сражаться за Родину. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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