Захарова указала на отсутствие сплоченности в НАТО по вопросу вступления Украины

По словам официального представителя МИД РФ, "проводя неоднократно на территории Украины государственные антиконституционные перевороты, НАТО сейчас втянула Украину в военное противостояние с Россией"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса демонстрируют отсутствие сплоченности по вопросу вступления Украины, они просто "бросили ее". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Ваши журналисты, ваши комментаторы только что сказали, что НАТО демонстрирует единство и сплоченность по вопросу Украины. Вы знаете, это звучит как анекдот. В чем сплоченность? Украина просится в НАТО, и что НАТО сплотилась по вопросу невступления Украины? Вы говорите в вашем сюжете, что НАТО демонстрирует поддержку Украины. В чем же эта поддержка? Если Украина просится в НАТО, а НАТО принимает решение ее туда не включать. Что же получается? Что страны НАТО, которые столько звали Украину в западный мир, в тот момент, когда она к ним обращается, просто ее кинули, бросили, предали ее. Это же просто нужно видеть реальность, а не придумывать истории и не повторять за генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом их публичные тезисы", - сказала дипломат.

Дипломат отметила, что "проводя неоднократно на территории Украины государственные антиконституционные перевороты, НАТО сейчас втянула Украину в военное противостояние с Россией". "Вот это итог, а не сплоченность и не единство НАТО", - добавила она.

По словам дипломата, было бы неплохо, если бы весь мир задумался над вопросом, почему альянс не включает Украину в свои ряды. "Это же очень интересно. Посмотрите, они включают Швецию, они включают Финляндию, а почему НАТО не включает Украину? Вот мне кажется этот вопрос сейчас должен был бы задаваться на всех телевизионных каналах, - добавила Захарова. - Огромные многомиллиардные финансовые вливания идут на Украину от НАТО в том числе, неважно порознь страны их делают или коллективно. Помощь в виде поставок вооружений на Украину идет".

Ранее Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в альянс на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты".