Картаполов назвал цинизмом заявления НАТО о пользе укрепления отношений с Сербией

По словам главы комитета Госдумы по обороне, Сербии сегодня "абсолютно не нужно" сближение с альянсом

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Заявления стран - членов НАТО о пользе укрепления отношений с Сербией для обеих сторон зашкаливают по уровню цинизма, учитывая, что НАТО не так давно бомбила сербов. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя результаты первого дня саммита НАТО в Вильнюсе.

"Они [страны - члены альянса] просто обнаглели. Они ставят условия Китаю, Ирану, они Сербию начинают поучать - это те, кто несколько лет назад бомбили сербов, убивали их детей? Цинизм действий этих псевдополитиков зашкаливает просто-напросто", - подчеркнул Картаполов в беседе с ТАСС в среду.

По его словам, Сербии сегодня "абсолютно не нужно" сближение с НАТО. "Сейчас Сербия является одним из немногих самостоятельных государств на европейском континенте. А если они начнут интеграцию в НАТО и в ЕС, то они станут просто-напросто винтиками в этом общем механизме. Действующее руководство Сербии это прекрасно понимает, поэтому все эти заявления никакой роли для сербского народа не сыграют и никакого влияния иметь не будут", - уверен Картаполов.

Он также считает, что призыв НАТО к другим странам прекратить оказание любой помощи России при проведении спецоперации не возымеет действия, так как все страны, которые проводят независимую политику, отреагируют абсолютно адекватно. "Кто такие натовцы, чтобы диктовать условия тому же самому Ирану, кто такие НАТО, чтобы ставить какие-то задачи и указывать Китаю, что ему делать, а что ему не делать. И многим другим странам", - подчеркнул Картаполов.