Лавров заявил о мании величия во всех действиях секретариата и стран НАТО

Перспектив у их политики нет, считает глава МИД РФ

ДЖАКАРТА, 13 июля. /ТАСС/. Мания величия руководства секретариата и стран - членов Североатлантического альянса проявляется во всех их действиях, такая политика бесперспективна. Об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Это путь бесперспективный, это путь, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии в мировых делах и противодействия прямому нарушению уже упоминавшегося принципа Устава ООН о необходимости уважать на практике, на деле суверенное равенство всех государств", - сказал он, комментируя заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Вильнюсе о том, что альянс будет тесно работать с партнерами из ЕС и Азии против России и Китая.

"Натовцы к этому явно не готовы, мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету. Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как [глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп] Боррель недавно сказал, Европа - это цветущий сад, а все остальное - джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться. Не вижу перспектив у такой политики", - добавил Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, по мнению Запада, Москва и Пекин вообще не должны иметь никаких отношений. "Насчет Столтенберга, я его давно знаю, характер нордический, говорит прямо, не стихами. Уже не первый раз такие заявления звучат. Во-первых, я уже упомянул чуть раньше сегодня о том, что в доктринальных документах и США, и НАТО записано, что и Россия, и Китай - это угроза, вызовы. А вот сейчас он заявил в Вильнюсе, буквально сегодня утром я читал, что не просто планы России и Китая, а отношения между Россией и Китаем являются угрозой для Североатлантического альянса. То есть нам вообще отношения даже, по их желанию, иметь, вроде как, не положено", - указал министр.