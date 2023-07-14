Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

По словам пресс-секретаря главы государства, беседа может быть организована при необходимости

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни не планирует телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя эта беседа может быть организована при необходимости.

Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал представитель Кремля, комментируя слова Эрдогана о том, что тот намерен поговорить с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки (17 июля).

Песков напомнил, что в четверг Путин, отвечая на вопросы журналистов, "изложил свою позицию по зерновой сделке". "По-прежнему никаких новых элементов пока нет", - констатировал представитель Кремля.

Глава российского государства подчеркивал, что зерновая сделка является "игрой в одни ворота", ничего, что касалось российских интересов, не было сделано. Путин подтвердил, что РФ может приостановить участие в зерновой сделке. По его словам, в таком случае, как только данные Москве обещания будут исполнены, она вновь присоединится к сделке.

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней, а затем несколько раз продлевались. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Другая часть касается доступа на мировые рынки российской сельхозпродукции и удобрений. Власти РФ неоднократно заявляли о неисполнении некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о преимущественных поставках зерна в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок российских удобрений и продовольствия на мировой рынок.