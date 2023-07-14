Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, остальные мероприятия в графике президента носят непубличных характер

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал, что президент 14 июля работает в Кремле.

"Он проведет в ближайшее время [оперативное] совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. "По теме мы сообщим вам", - пообещал пресс-секретарь президента РФ.

Все остальные мероприятия в графике главы государства на пятницу носят непубличных характер, уточнил Песков.