Выдвижение кандидатов на выборы в ЛНР пройдет с 24 июля по 17 августа

В регионе сформировали 31 избирательную комиссию, а также завершили создание 460 участковых комиссий, сообщили в избиркоме

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР и муниципалитетов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Скорнякова.

"Процесс выдвижения начинается с 24 июля и завершается 17 августа. Сейчас политические партии формируют списки кандидатов", - сказала она.

Скорнякова напомнила, что на территории ЛНР сформированы 31 избирательная комиссия, завершено создание 460 участковых комиссий. По ее словам, избирком ЛНР планирует создать еще одну участковую комиссию.

Ранее Скорнякова сообщала ТАСС, что все территориальные избирательные комиссии, сформированные в ЛНР, подключены к государственной автоматизированной системе "Выборы".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.