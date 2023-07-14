14 июля, 12:00,
обновлено 14 июля, 12:12
Военная операция на Украине

СФ 17 июля обсудит проект обращения из-за решения США о поставках кассетных боеприпасов

По словам сенатора Григория Карасина, такое решение ведет к дальнейшей эскалации международной обстановки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам планирует обсудить на своем заседании в понедельник, 17 июля, проект обращения палаты к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям в связи с решением США о поставках Украине кассетных боеприпасов.

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Соответствующий вопрос включен в повестку заседания комитета СФ. "Обсудим проект обращения в понедельник на комитете и в среду на пленарном заседании Совета Федерации. Естественно, мировая общественность озабочена намерением Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы", - сказал ТАСС глава комитета Григорий Карасин.

По словам сенатора, такое решение ведет к дальнейшей эскалации международной обстановки, "потому что соответствующие кассетные боеприпасы - это прямая угроза мирным людям". "Она не избирательна. Об этом и речь пойдет", - добавил глава комитета СФ. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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