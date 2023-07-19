19 июля, 13:01,
обновлено 19 июля, 13:16

Путин: у России очень много друзей в Европе, но европейцам навязывают модель поведения

© ТАСС/ Ruptly

Российский лидер отметил, что этим людям "стараются не давать возможность думать"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. У России много друзей в Европе, в том числе во Франции, но европейским гражданам "стараются не давать возможность думать". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"У России очень много друзей в Европе, в том числе во Франции, я это знаю лично. Я знаю, что люди думают также, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация