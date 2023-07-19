Путин: у России очень много друзей в Европе, но европейцам навязывают модель поведения

Российский лидер отметил, что этим людям "стараются не давать возможность думать"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. У России много друзей в Европе, в том числе во Франции, но европейским гражданам "стараются не давать возможность думать". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"У России очень много друзей в Европе, в том числе во Франции, я это знаю лично. Я знаю, что люди думают также, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения", - сказал президент.