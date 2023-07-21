Ульянов заявил, что оснований для денонсации ДСНВ США или РФ на сегодняшний день нет

Посол РФ в Вене напомнил, что Москва продолжит соблюдать количественные ограничения, установленные договором

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Ни малейших оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) либо Соединенными Штатами, либо РФ на сегодняшний день нет. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в распространенном в пятницу интервью газете "Известия".

"Наша жизнь полна неожиданностей и сюрпризов, особенно в последние годы. Никогда не нужно зарекаться, но я бы сказал так - ни малейших оснований для денонсации ДСНВ либо Вашингтоном, либо Москвой на сегодняшний день нет", - сказал дипломат, отвечая на вопрос существует ли вероятность денонсации СНВ-3 одной из сторон до окончания действия соглашения.

"Да, мы приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости, стабильности намерены соблюдать те количественные ограничения, которые установлены договором, готовы по-прежнему обмениваться информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, в соответствии с договоренностью, заключенной еще Советским Союзом и США в 1988 году", - добавил Ульянов.

Дипломат отметил, что Москва также подчеркнула, что потенциал договора в плане обеспечения стратегической стабильности не исчерпан, но чтобы его реализовать, Соединенные Штаты должны коренным образом изменить свою политику в отношении России. "Одновременно мы призвали США не предпринимать шагов, которые помешали бы возобновлению договора, когда для этого возникнут условия. Необходимости в каких-то дополнительных радикальных шагах мы не видим. Со стороны США это тоже пока не наблюдается", - отметил он.

Ульянов также обратил внимание на то, что РФ приостановила действие ДСНВ с учетом изменившихся коренным образом обстоятельств. "В условиях когда Штаты официально провозглашают задачу нанести стратегическое поражение России, приглашать американских инспекторов наблюдать за нашими ядерными арсеналами было бы довольно странно", - добавил он.

О поисках альтернативы договору

Отвечая на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры по поиску альтернативы договору, постпред РФ сказал: "На сегодняшний день никаких переговоров нет, обстановка этому не благоприятствует".

Дипломат отметил, что на протяжении долгого времени ядерным разоружением занимались только Вашингтон и Москва, у которых были колоссальные ядерные арсеналы. "За все эти годы и США, и РФ сократили количество ядерных вооружений на 85% и 86%, что очень солидно", - добавил он.

"При этом раньше у Лондона и Парижа были какие-то основания говорить: "Наши арсеналы настолько меньше американских и российских, что нас принимать в расчет не нужно". Сейчас соотношение сил совсем другое. Скажем, у нас с американцами по ДСНВ примерно 1,5 тыс. развернутых ядерных боезарядов, а у французов дополнительно больше 300, у англичан порядка 200. В совокупности - их нужно рассматривать именно так, поскольку речь идет о трех военных союзниках в рамках НАТО, - у них получается свыше 2 тыс. У нас же примерно на треть меньше, чем у западной тройки, и игнорировать это обстоятельство больше невозможно", - заметил Ульянов.

По словам дипломата, Соединенные Штаты пытались побудить РФ оказывать давление на китайских коллег, чтобы они вступили в переговоры или, по крайней мере, в предметный диалог по вопросам разоружения. "Мы этого делать не стали и не собираемся. Пекин сам, если сочтет необходимым, примет соответствующее решение. Пока такого решения у китайцев нет", - подчеркнул он.

О приостановке

Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. По его словам, Москва, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ.