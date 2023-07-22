22 июля, 15:11
Военная операция на Украине

В Совфеде сообщили, что погибший в Запорожье военкор ехал на гражданском авто

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что это была "намеренная атака на мирных людей"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Погибший в Запорожье в результате обстрела ВСУ военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев передвигался на гражданском автомобиле, это была "намеренная атака на мирных людей". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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"В результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ погиб военкор агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлёв. Он ехал на гражданской машине из Васильевки в село Владимировка в компании коллег", - написал Бондарев в Telegram-канале.

"Спутать цель, приняв гражданскую машину за военную, невозможно. Это была намеренная атака на мирных людей. Людей, которые рассказывали страшную правду о преступлениях киевского режима и его армии. Которые поддерживали мирных жителей регионов в зоне СВО. Которые с честью выполняли свой журналистский долг, не боясь, освещали события на передовой", - добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное.

Как сообщил корреспондент ТАСС, который работает в Запорожской области, на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно. Всего в группе вместе с Журавлевым было пять человек. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

Как заявил ранее председатель Союз журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев, СЖР готов оказать помощь семье погибшего военкора Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества. Глава Минцифры Максут Шадаев, выразивший соболезнования семье погибшего, также вместе с СЖР намерен ходатайствовать о присвоении погибшему ордена Мужества. 

Теги:
УкраинаРоссияБондарев, Виктор НиколаевичВоенная операция на Украине
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