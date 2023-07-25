Матвиенко: Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в террористических целях

Они не были заинтересованы в оказании гуманитарной помощи нуждающимся странам, отметила спикер Совфеда

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Украина, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс использовали зерновой коридор в Черном море в диверсионных и террористических целях, они не были заинтересованы в оказании гуманитарной помощи нуждающимся странам. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ни Украину, ни Вашингтон, ни НАТО не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов", - сказала она.

Председатель Совета Федерации, комментируя запланированное заседание Совета Украина - НАТО, отметила, что Киев обратился не в ООН, а в Североатлантический альянс. "Естественно, НАТО заинтересовано в целях использования Черного моря, понятно для чего. Ничего у них из этого не выйдет, и, конечно, НАТО не будет заниматься доставкой продовольствия в страны Африки", - добавила она.

Матвиенко также указала на то, что российская сторона не позволит использовать акваторию Черного моря для доставки вооружений на Украину, "для использования его <...> в диверсионных и террористических целях". "Когда это окно возможностей закрылось для Украины, они срочно потребовали созыва Совета НАТО - Украина. Вот их замыслы стали теперь очевидны. То, о чем мы говорили, они просто сегодня подтвердили", - констатировала она.