Путин выступит на форуме Россия - Африка и продолжит серию встреч с африканскими лидерами

По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге, а также продолжит отдельные встречи с африканскими коллегами.

Первый саммит и форум Россия - Африка состоялся в Сочи в 2019 году, второй пройдет 27-28 июля в петербургском "Экспофоруме" - как и в предыдущий раз, под девизом "За мир, безопасность и развитие". По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы согласованные подходы к вопросам развития российско-африканского сотрудничества и углубления взаимодействия на международной арене. За несколько дней до саммита, 24 июля, была опубликована программная статья президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего".

Первые контакты

В широком смысле программа российско-африканского саммита на высшем уровне стартовала днем ранее, в среду, когда у Путина в Константиновском дворце в Стрельне прошли переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, а также с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеф.

Серия встреч продолжится в четверг утром перед пленарным заседанием форума беседой Путина с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

Российские инициативы

Пленарное заседание экономического и гуманитарного форума Россия - Африка пройдет в четверг, а в пятницу - пленарное заседание одноименного саммита.

Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на пленарном заседании российский лидер выступит с большой речью, в которой даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе формированию нового мирового порядка. Основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Россией и Африкой с упором на российское содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам. Также будут озвучены некоторые инициативы России в этой сфере.

Представитель Кремля сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании форума примет участие председатель Африканского союза, а модератором выступит директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Встречи с гостями

На сегодня запланирован также рабочий завтрак президента с руководителями региональных организаций Африки. Что касается двусторонних встреч, то они у российского лидера продолжатся не только в четверг и пятницу, то есть в официальные дни форума и саммита РФ - Африка, но и в субботу, 29 июля. Кроме того, несколько африканских лидеров, как ожидается, останутся в Петербурге для участия в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в воскресенье, 30 июля.

Как подчеркивал Ушаков, на саммите Россия - Африка ожидается участие 17 глав государств Африканского континента, и Путин планирует встретиться с каждым из них. Всего же в Санкт-Петербург приедут делегации 49 стран Африки. Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, приезд высокопоставленных гостей говорит о растущей самостоятельности стран континента и об их настрое на развитие отношений с РФ.

Среди контактов, стоящих в графике президента на четверг, - встречи с лидерами Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды и Эритреи.

Вечером состоятся церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций саммита и торжественный прием.

Соглашения, контракты и декларации

"Мы ждем в предстоящие дни очень насыщенный саммит, продуктивный", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, часть африканских лидеров не смогли приехать в Санкт-Петербург из-за своего графика, однако на количестве участников отчасти сказалось и "абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции и других государств", которые оказывали давление на руководство африканских стран. Песков назвал это вмешательство "совершенно возмутительным фактом", но подчеркнул, что оно "никоим образом не помешает успешному проведению саммита".

В свою очередь, как сообщил Ушаков, Москва рассчитывает на подписание по итогам форума соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества РФ с африканскими странами.

Кроме того, помимо итогового документа саммита, ожидается принятие и отдельных тематических деклараций, в частности о взаимодействии в области обеспечения международной информационной безопасности, об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Также планируется утвердить план действий Форума партнерства Россия - Африка на период 2023-2026 годов.

Деловая и культурная программа

Деловая программа форума состоит из четырех больших тематических блоков, которые охватывают основные треки сотрудничества России со странами континента: экономика, безопасность и суверенное развитие, наука и технологии, гуманитарная и социальная сферы. Кроме того, на полях саммита запланированы медиафорум, съезд ректоров университетов, круглый стол с участием высших органов аудита России и стран Африки, мероприятия в рамках молодежной программы. В отдельный блок также вынесена программа "здоровое общество", посвященная сотрудничеству в области медицины.

Для гостей и участников саммита и форума предусмотрена также насыщенная культурная программа, включающая возможность посетить более 25 городских музеев, выставок, экспозиций, а также фестиваль кино, балетный фестиваль и несколько других мероприятий. Кроме того, в дни саммита в Петербурге запланирована и обширная спортивная программа.

Накануне проведения саммита губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что мероприятие потребует особых мер безопасности в городе, и порекомендовал руководителям предприятий перевести своих сотрудников на удаленный режим работы с 26 по 28 июля.

Организатором саммита и форума Россия - Африка выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.