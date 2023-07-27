Путин сообщил, что Россия будет поддерживать нуждающиеся государства и регионы

По словам президента, страна также способствовать справедливому распределению ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Россия будет оказывать поддержку нуждающимся государствам и регионам, а также способствовать справедливому распределению ресурсов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка.

"Наша страна будет и далее, в том числе и своими гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся государства и регионы. Мы стремимся активно участвовать в формировании более справедливой системы распределения ресурсов. Прикладываем максимум усилий для предотвращения глобального продовольственного кризиса", - сказал президент РФ.