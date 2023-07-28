Захарова заявила, что визит Нуланд в ЮАР стал бы проявлением неоколониальной политики США

Издание Foreign Policy ранее сообщало, заместитель главы Госдепартамента планирует отправиться в ЮАР в ближайшие недели, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Визит заместителя главы Госдепартамента Виктории Нуланд в ЮАР стал бы очередным примером неоколониальной политики США. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу "Международная жизнь", опубликованном на сайте издания.

"Как очередной пример неоколониальной политики Запада. Абсолютно классическая схема, как когда-то генерал-губернаторы диктовали своим зависимым территориям, что им делать и как им общаться с внешним миром. Вот это та же логика", - сказала она, отвечая на вопрос об информации о намерении Нуланд посетить ЮАР.

Как ранее сообщало издание Foreign Policy, Нуланд планирует отправиться в ЮАР в ближайшие недели, чтобы отговорить Преторию от сотрудничества с Москвой.

Захарова добавила, что африканские страны, несмотря на давление США, все равно примут решение, которое соответствует их национальным интересам. "Мало того, публично они ставили на место американских послов, которые рекомендовали им проводить выборы и чуть ли не избирать тех или иных кандидатов. Африканские страны указывали на то, что они сами разберутся. На место ставили неоднократно и американских представителей в Вашингтоне, которые тоже лезли со своими неуместными советами, когда о них никто не просил", - отметила она.

По словам дипломата, такие попытки со стороны США продолжатся, но страны будут оперативно им отвечать "в духе африканского свободолюбия".