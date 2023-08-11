Слуцкий считает, что возможная операция в Нигере будет проводиться при одобрении Запада

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, военная интервенция в Нигер может стать началом большой африканской войны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военная операция в Нигере, которую планируют начать главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), будет проводится при, как минимум, одобрении коллективного Запада. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Безусловно, если такая операция начнется, она будет проводится при, как минимум, одобрении коллективного Запада. "Следов там будет предостаточно. Но важно не допустить кровавого сценария и продолжать искать дипломатические пути развязки", - отметил парламентарий.

По его словам, военная интервенция в Нигер может стать началом большой африканской войны. "Страны блока ECOWAS находятся под западным неоколониальным патронатом. Бывшие колониалисты продолжают выкачивать ресурсы из Черного континента и не заинтересованы в том, чтобы африканские государства выходили из зоны их влияния и вели самостоятельную и независимую политику", - добавил Слуцкий.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело агентство AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д’Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в этот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.