11 августа, 08:35
Попытка госпереворота в Нигере

Слуцкий считает, что возможная операция в Нигере будет проводиться при одобрении Запада

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, военная интервенция в Нигер может стать началом большой африканской войны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военная операция в Нигере, которую планируют начать главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), будет проводится при, как минимум, одобрении коллективного Запада. Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Безусловно, если такая операция начнется, она будет проводится при, как минимум, одобрении коллективного Запада. "Следов там будет предостаточно. Но важно не допустить кровавого сценария и продолжать искать дипломатические пути развязки", - отметил парламентарий.

По его словам, военная интервенция в Нигер может стать началом большой африканской войны. "Страны блока ECOWAS находятся под западным неоколониальным патронатом. Бывшие колониалисты продолжают выкачивать ресурсы из Черного континента и не заинтересованы в том, чтобы африканские государства выходили из зоны их влияния и вели самостоятельную и независимую политику", - добавил Слуцкий.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". По его словам, которые привело агентство AFP, начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы уточнить детали. Уаттара подчеркнул, что Кот-д’Ивуар предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в ней примут участие Бенин, Нигерия и другие страны. Агентство Associated Press в этот же день сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Мохамеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции. 

Теги:
НигерРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПопытка госпереворота в Нигере
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