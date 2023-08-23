23 августа, 10:00,
обновлено 23 августа, 10:22
Саммит БРИКС - 2023

Путин: Россия предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может пройти в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите объединения.

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"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", - анонсировал глава российского государства.

Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. "При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам", - добавил Путин.

Также, продолжил президент РФ, состоятся мероприятия в хорошо зарекомендовавшем себя формате "БРИКС плюс/аутрич". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБразилияЮАРИндияРоссияКитайТатарстанСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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