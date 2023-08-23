Путин: роль женщин в делах стран БРИКС должна расширяться

Президент заявил, что Россия поддерживает предложение ЮАР о министерской встрече по этой теме

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Россия считает, что роль женщин в делах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должна расширяться, и поддерживает предложение ЮАР о министерской встрече по этой теме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите объединения.

"Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна, несомненно, расширяться", - сказал российский лидер.