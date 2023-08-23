О чем говорил Путин на саммите БРИКС

Многополярность, развитие транспорта и Украина. О чем говорил Путин на саммите БРИКС

Россия предлагает организовать в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы созданием новых транспортных магистралей, таких как коридор "Север-Юг". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по ВКС на заседании лидеров БРИКС.

Российский лидер также анонсировал "серьезный разговор" о культуре с партнерами по объединению и подчеркнул принципиальное неприятие политики неоколониализма.

ТАСС собрал главные высказывания Путина.

О конфликте на Украине

Причиной нынешнего кризиса на Украине стало стремление Запада "сохранить свою гегемонию в мире". "Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война".

"Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее". Ее действия продиктованы только одним - "положить конец той войне, которая была развязана Западом и его сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе".

Москва благодарна коллегам по БРИКС, "которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами".

О развитии БРИКС

Важным приоритетом взаимодействия БРИКС является создание новых транспортных магистралей. "Пришло время учредить в рамках БРИКС постоянно действующую комиссию по транспорту, которая занялась бы не только проектом "Север-Юг", но и в более широком плане вопросами развития логистических и транспортных коридоров, межрегиональных и глобальных". В случае согласия партнеров российская сторона могла бы отработать эту идею в рамках председательства в БРИКС в 2024 году.

Выступая накануне перед участниками Делового форума БРИКС, президент России "уже говорил об актуальности ускоренного развития трансконтинентальных маршрутов, таких как коридор "Север-Юг", который соединит российские порты в северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана и в будущем сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 млн тонн грузов".

Россия считает, что роль женщин в жизни стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должна расширяться и "всецело поддерживает предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин".

О многополярном мире

Страны БРИКС "против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики - политики продолжающегося колониализма, неоколониализма".

"Культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка, подразумевает создание целостного свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества. Как представляется, назрел серьезный с партнерами по БРИКС <...> разговор о будущем культуры в мире, о сбережении и приумножении мирового культурного наследия". "Площадкой для такого диалога мог бы стать 9-й Международный культурный форум, который уже запланировано провести в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября этого года".

О планах по председательству в БРИКС

"В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России", оно будет проходить под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

Планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий - их примут свыше десятка российских городов. Встречу БРИКС на высшем уровне намечено провести в октябре 2024 года в Казани.

О новом расширении объединения