Член ЦИК РФ рассказал, как проходило голосование на всеобщих выборах в Зимбабве

По словам Андрея Шутова, голосование прошло спокойно и без нарушений

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Голосование на всеобщих выборах в Зимбабве прошло в спокойном, стабильном режиме, без нарушений. Об этом заявил член Центризбиркома (ЦИК) РФ Андрей Шутов, комментарий которого приводит пресс-служба комиссии.

Шутов присутствовал на выборах в Зимбабве в качестве международного наблюдателя.

"Голосование прошло в спокойном, стабильном режиме, нарушений мы не выявили. Все организовано с учетом местного избирательного закона", - отметил Шутов. Он сообщил, что беседовал с наблюдателями практически на каждом избирательном участке, где бывал, и наблюдатели тоже отмечали отсутствие нарушений.

По его словам подсчет голосов начнется в понедельник. "Согласно местным законам, подсчет голосов будет вестись в течение пяти рабочих дней, это специально оговаривается. То есть в субботу и воскресенье они голоса не считают", - сказал Шутов.

Также он рассказал, что посетив около 10 избирательных участков, в том числе в сельской местности, он отметил высокую явку избирателей. "Активность избирателей была потрясающей. Очереди на избирательных участках стояли по 50-100 человек. При этом местное законодательство категорически запрещает съемку на участках. Голосование только через избирательный бюллетень или - очень редко - по почте. Чтобы избежать повторного голосования, после выдачи на руки избирательного бюллетеня каждому гражданину на ноготь левой руки наносят синюю краску, которая не смывается три дня", - добавил он.

Ранее в воскресенье избирательная комиссия Зимбабве объявила, что действующий глава государства Эммерсон Мнангагва переизбран на второй срок по итогам выборов. Помимо президента в Зимбабве избирают 60 из 80 членов Сената (верхней палаты парламента), 270 депутатов Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента), региональные и местные органы власти.