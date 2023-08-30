Слуцкий считает, что внешнее вмешательство в дела Габона лишь усугубит ситуацию

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, "из кризисов нужно искать выход через диалог"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вмешательство извне в события в Габоне лишь усугубит ситуацию, из кризисов необходимо искать выходы через диалог. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о намерении стран Евросоюза реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере.

"Не раз говорил и готов повторить: в России не поддерживают государственные перевороты, где бы они ни проводились. Равно как и использование двойных стандартов с насаждением прозападных "демократических режимов" через цветные революции. Но и из кризисов нужно искать выход через диалог, без крови и жертв. Вмешательство извне, "обещанное", к примеру, Нигеру лишь усугубит ситуацию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее в среду Боррель заявил, что переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза и добавил, что страны ЕС будут реагировать на ситуацию так же, как и на произошедшее в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране. По мнению Слуцкого, Боррель "тревожится <…> в связи с перспективами стремительного снижения западного влияния на страны континента". "Серия африканских переворотов с "эффектом домино", по сути, стала новым антиколониальным восстанием", - считает Слуцкий.

При этом, добавил он, Западу и, в частности, Франции "есть о чем волноваться". Слуцкий напомнил, что на территории Габона расположено одно из крупнейших в мире месторождений марганца, Габон также обладает значительными запасами нефти, урановой руды и железных руд. Однако, подчеркнул Слуцкий, при этом подавляющее большинство габонцев живут за чертой бедности, поскольку "ресурсы в этой стране в основном добывались и экспортировались различными французскими отраслевыми корпорациями".

"Париж не скрывает заинтересованности в сохранении власти "династии" Бонго Ондимба, управляющей Габоном более 60 лет и имеющей весьма выгодные для обеих сторон контакты с представителями Пятой республики. Несменяемость власти и передача ее по наследству в данном случае для западных "светочей демократии" не являлась проблемой", - отметил Слуцкий.

О ситуации в Габоне

Группа габонских военных ранее объявила по национальному телевидению о приходе к власти, среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.

Позднее военные, захватившие власть в Габоне, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление мятежников, зачитанное одним из них по габонскому телевидению.