Россия призвала правозащитников ООН осудить дискриминационную инициативу властей Эстонии

Как заявили в постпредстве России в Женеве, власти стран Прибалтики "не перестают поражать тоталитарными выходками, напрямую ущемляющими гражданские и политические права человека по национальному признаку"

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия направила официальные письма верховного комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецдокладчикам Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвав публично осудить инициированный властями Эстонии законопроект, нацеленный на временное ограничение граждан РФ и Белоруссии в праве участвовать в местных выборах. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства России в Женеве, опубликованном в его Telegram-канале.

Власти стран Прибалтики "не перестают поражать тоталитарными выходками, напрямую ущемляющими гражданские и политические права человека по национальному признаку", и недавняя инициатива Министерства юстиции Эстонии - яркий тому пример, отметили в российской дипмиссии. Речь идет о законопроекте, предлагающем "временно" лишить права голоса проживающих в Эстонии граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах (очередные - в 2025 году), иными словами - "официально подвергнуть прямой дискриминации десятки тысяч своих жителей и налогоплательщиков только потому, что их свободные мнения и убеждения могут "отличаться" от тезисов и установок официального Таллина", подчеркивается в заявлении.

"Данная инициатива идет вразрез не только с Конституцией Эстонии, но и взятыми этой страной международными обязательствами, в том числе по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - констатировало постпредство РФ. Оно направило в этой связи официальные письма Фолькеру Тюрку и четырем спецдокладчикам СПЧ - Фариде Шахид (право на образоание), Фернану де Варенну (права меньшинств), Александре Ксантаки (культурные права) и К. П. Ашвини (современные формы расизма, расовой дискриминации и ксенофобии). "В них мы призвали главного ооновского правозащитника и экспертов СПЧ обратить самое пристальное внимание на дискриминационные инициативы эстонских властей, а также публично осудить это и другие многочисленные проявления прибалтийской русофобии", - отмечается в заявлении.

Ранее министр юстиции Эстонии Каале Лаанет заявил, что его ведомство подготовило законопроект, согласно которому проживающие на территории страны граждане России и Белоруссии будут временно ограничены в праве участвовать в местных выборах. По данным Минюста республики, в настоящее время в Эстонии проживают 67 тыс. граждан России, которые, согласно законам страны, имеют право голоса на муниципальных выборах, при этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.