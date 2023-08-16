Эстония может ограничить право голоса на местных выборах живущим в стране гражданам России

Минюст страны подготовил соответствующий законопроект

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект, согласно которому проживающие на территории страны граждане России и Белоруссии будут временно ограничены в праве участвовать в местных выборах. Об этом заявил в интервью телерадиовещательной компании ERR министр юстиции прибалтийского государства Каале Лаанет.

"Мы действительно считаем, что граждане этого государства [России] не должны иметь возможности и права участвовать в выборах политического руководства Эстонии", - отметил Лаанет. Он обусловил данную позицию решением эстонского парламента, ранее объявившего Россию "государством-агрессором". По данным ERR, данная мера также затронет проживающих в Эстонии граждан Белоруссии.

Глава Минюста Эстонии также допустил, что принятие законопроекта потребует его предварительного рассмотрения Государственным судом страны. Это обусловлено тем, что запрет противоречит положениям конституции республики, гарантирующим право на голосование на муниципальных выборах всем ее жителям вне зависимости от их гражданства. "В преамбуле конституции сказано, что мы должны сделать все, чтобы обеспечить мир как внутри Эстонии, так и за ее пределами", - подчеркнул Лаанет, комментируя вопрос соответствия новой инициативы положениям основного закона страны. Он также отметил, что запрет могут отменить после завершения украинского конфликта в случае соответствующего решения эстонских властей.

По данным Минюста республики, в настоящее время в Эстонии проживают 67 тыс. граждан России, которые, согласно законам страны, имеют право голоса на муниципальных выборах, при этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.