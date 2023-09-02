Посол РФ считает уместным совместный ответ РФ, КНР и КНДР на военные шаги США в Азии

Как отметил Александр Мацегора, это его личное мнение, о таких планах ему неизвестно

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Идея привлечения КНДР к совместным учениям вооруженных сил России и Китая выглядит вполне уместной. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"На мой взгляд, в условиях, когда США и их младшие партнеры в Азии проводят постоянные двусторонние, а в последнее время и трехсторонние учения на море и в воздухе, когда они открытым текстом говорят, что такие игрища имеют антикитайскую и антипхеньянскую направленность, добавляя в свою риторику также антироссийский подтекст, необходимость в неких совместных ответных шагах выглядит вполне уместной. Особенно после кэмп-дэвидских посиделок", - подчеркнул дипломат. В то же время Мацегора оговорился, что это сугубо его личное мнение и что о таких планах ему неизвестно.

"К слову, если бы сие случилось, то у нас и близко бы не было разговора о том, что кто-то является старшим, а кто-то младшим членом нашей команды. Заметьте, Пхеньян нередко бросает в адрес Сеула упреки в том, что Южная Корея политически плывет строго в фарватере Вашингтона (применяя в этом контексте и более хлесткие выражения). В ответ оттуда звучат самые разные обвинения и клише, но никогда речь не идет о том, что Пхеньян находится в политической зависимости от Пекина или Москвы. Даже самые рьяные оппоненты народной республики понимают, что эта страна абсолютно суверенна, она самостоятельно выбирает свой путь, в том числе и в том, что касается международного сотрудничества в военной области", - резюмировал посол.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль провели 18 августа встречу в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Саммит был во многом посвящен противодействию России, Китаю и КНДР. В частности, участники встречи договорились ежегодно проводить совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества и продолжать политику расширенного сдерживания Пхеньяна.

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китая в августе завершили очередное совместное патрулирование акватории Тихого океана, которое длилось более трех недель. Было выполнено более 50 учебно-боевых упражнений, в том числе с применением корабельного оружия.