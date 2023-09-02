Посол РФ в КНДР: санкции никоим образом не влияют на отношения Москвы и Пхеньяна

Александр Мацегора — об укреплении связей России с Северной Кореей

Посол России в КНДР Александр Мацегора в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о влиянии введенных в отношении РФ и КНДР санкций на двусторонние отношения, возможности вхождения народной республики в БРИКС, ее участия в совместных с Россией военных учениях и сотрудничестве в космической сфере. Дипломат также пообещал "значимое и громкое" участие РФ в торжествах по случаю 75-летия со дня основания КНДР, которое отмечается 9 сентября.

— Складывается впечатление, что в последнее время политические отношения КНДР и России укрепляются, становятся еще ближе. Об этом свидетельствуют недавний визит в КНДР российской делегации во главе с министром обороны РФ, участие представителей КНДР в форуме "Армия-2023" в Москве, а также слова поддержки в отношении СВО и политики Москвы, регулярно звучащие из Пхеньяна. И если действующие в отношении КНДР санкции Совета Безопасности ООН не сильно сказываются на политическом взаимодействии, то сильно ли они осложняют развитие экономического сотрудничества? Есть ли вероятность их отмены в обозримом будущем? Если нет, то в каких сферах мы можем беспрепятственно развивать сотрудничество? Существует ли вероятность, что Россия может в одностороннем порядке отказаться от соблюдения этих санкций или их части?

— Политические отношения между нашими странами действительно находятся на подъеме. Просил бы обратить внимание на то, каким образом мы сейчас характеризуем их нынешний уровень: "тактическое и стратегическое взаимопонимание и взаимодействие". Россия и КНДР имеют практически полное совпадение взглядов по международной повестке. Принципиально важным для нас моментом является безоговорочная поддержка Пхеньяном российской позиции по украинскому кризису. В свою очередь Москва разделяет звучащие здесь оценки причин обострения ситуации вокруг Корейского полуострова и в Северо-Восточной Азии в целом. Они те же, что и в Европе, — все более опасные провокации со стороны США и их сателлитов, нацеленные на подавление тех, кто не согласен с англосаксонским и в целом с западным диктатом в международной политике. Поэтому про влияние санкций СБ ООН на двусторонние политические отношения я бы сказал более определенно: они никоим образом на них не влияют.

Что же касается санкционного давления как фактора, способного так или иначе затруднить экономическое сотрудничество между Россией и КНДР, то и мы, и наши корейские партнеры исходим из того, что он если не навсегда, то очень и очень надолго. Так что если ориентироваться на санкции, которыми и нас, и их обложили, как говорится, со всех сторон, то о взаимодействии в практических областях можно было бы забыть. Это неприемлемо, так быть не должно. У нас во многом взаимодополняющие экономики еще со времен реализации кооперационных программ в пору существования Советского Союза, немало областей, где мы и сейчас можем и должны работать рука об руку. Наращивание двустороннего товарообмена отвечает интересам наших стран и народов, способствует решению актуальных социальных и народно-хозяйственных проблем, повышению уровня жизни населения и никоим образом не направлено против третьих стран.

— 22–24 августа в ЮАР прошел XV саммит БРИКС, на котором было объявлено о вступлении шести новых стран в состав объединения, еще десятки проявили интерес к этому. Как вы считаете, что могло бы дать КНДР вступление в это объединение?

— КНДР пока не проявляла интереса к вступлению в БРИКС, ШОС или другие межгосударственные объединения. Эта страна очень дорожит своей независимостью на глобальных площадках, высоко ценит свой суверенитет и не желает связывать себя уставными обязательствами, что неизбежно при присоединении к какой-либо многосторонней организации. Именно поэтому, кстати, КНДР в свое время так и не стала членом СЭВ. Не думаю, что в обозримой перспективе позиция руководства КНДР в этом смысле может быть скорректирована.

— В последнее время многие страны активизировали свои усилия по освоению космоса и Луны. В этой гонке участвует и КНДР, на днях осуществившая очередную попытку вывести на земную орбиту спутник. Существуют ли возможности и перспективы для сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сфере освоения космоса?

— КНДР, как и любая другая суверенная страна, имеет полное право заниматься космическими исследованиями. Это необходимо для развития ее экономики, для более эффективной защиты окружающей среды, преодоления последствий природных катаклизмов. Естественно, в корейской космической программе есть и военная составляющая — по-другому в наше время нельзя. Тем более что США, Южная Корея и ряд других стран имеют спутники-шпионы, которые постоянно "висят" над КНДР и в непрерывном режиме мониторят территорию республики. Очередной наглядный пример предельного цинизма и двойных стандартов: мы будем за вами следить, а вам наблюдать за нами не позволено.

У Москвы и Пхеньяна, думаю, есть очень хорошие возможности и перспективы для сотрудничества в сфере освоения космоса. Буду очень рад, если их удастся реализовать на практике.

— Россия и Китай регулярно проводят совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями, недавно страны организовали первые в истории учения ВМС. Нет ли планов привлекать к таким учениям и КНДР как одного из важных региональных игроков? Или, может быть, рассматривается возможность двусторонних учений с участием вооруженных сил РФ и КНДР?

— О таких планах мне пока неизвестно. Однако, на мой взгляд, в условиях, когда США и их младшие партнеры в Азии проводят постоянные двусторонние, а в последнее время — и трехсторонние учения на море и в воздухе, когда они открытым текстом говорят, что такие игрища имеют антикитайскую и антипхеньянскую направленность, добавляя в свою риторику также антироссийский подтекст, необходимость неких совместных ответных шагов выглядит вполне уместной. Особенно после "кэмп-дэвидских посиделок". Впрочем, это мои сугубо личные рассуждения. К слову, если бы сие случилось, то у нас и близко бы не было разговора о том, что кто-то является старшим, а кто-то — младшим членом нашей команды. Заметьте, Пхеньян нередко бросает в адрес Сеула упреки в том, что Южная Корея политически плывет строго в фарватере Вашингтона (применяя в этом контексте и более хлесткие выражения). В ответ оттуда звучат самые разные обвинения и клише, но никогда речь не идет о том, что Пхеньян находится в политической зависимости от Пекина или Москвы. Даже самые рьяные оппоненты народной республики понимают, что эта страна абсолютно суверенна, она самостоятельно выбирает свой путь, в том числе и в том, что касается международного сотрудничества в военной области.

— В календаре КНДР 9 сентября — один из главных праздников: День основания народной республики. Известно ли вам, как его будут отмечать в этом году? Предусмотрено ли участие в торжествах иностранных делегаций, в том числе из России?

— Судя по масштабу развернувшейся подготовки, 75-летие основания КНДР будет отмечаться очень широко. Все последние дни на разных площадках города проводятся репетиции массовых выступлений молодежи. Столицу украшают к празднику. Объявлено, что в этот день перед центральной трибуной на площади Ким Ир Сена пройдет парад войск народного ополчения.

Пять лет назад сюда на юбилей государства прибыло немало иностранных делегаций, причем самые представительные — из Китая и России. Нашу страну тогда, напомню, представляла председатель Совета Федерации Федерального собрания В.И. Матвиенко. В текущем году из-за сохраняющихся "ковидных" ограничений иностранцев будет, видимо, гораздо меньше. Тем не менее китайские товарищи, скорее всего, пришлют делегацию весьма высокого уровня. Уверен, что и наше участие в корейском празднике будет достаточно значимым и громким.