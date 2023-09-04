В аппарате Москальковой открыли горячую линию по мониторингу соблюдения прав на выборах

В аппарате омбудсмена действует рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования, отметила уполномоченный по правам человека

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Горячая линия по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2023 года организована в рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Организована горячая линия по мониторингу соблюдения избирательных прав в период подготовки и проведения голосования с 8 по 10 сентября 2023 года. Задать вопросы и обратиться с сообщением о нарушении можно по телефонам 8 (903) 260-61-67, 8 (903) 260-61-56", - говорится в сообщении в Telegram-канале омбудсмена.

Отмечается, что в аппарате Москальковой действует рабочая группа по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования, которая "оперативно будет рассматривать обращения граждан о нарушениях избирательного законодательства, анализировать публикации СМИ и в сети Интернет".

Ранее омбудсмен сообщила, что сотрудники ее аппарата будут наблюдать за процессом голосования на сентябрьских выборах дистанционно, а также посетят некоторые участки, в том числе те, которые расположены в следственных изоляторах.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.