Слуцкий: переговоры в Сочи подтвердили, что РФ не отступит в отстаивании своих интересов

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что позиции Москвы только укрепляются

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи подтвердили, что Россия занимает твердую позицию и не отступит в вопросе отстаивания своих национальных интересов. Президент РФ осадил тех, кто ждал от переговоров в Сочи уступок со стороны России, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Президент Путин виртуозно осадил тех, кто ждал от переговоров в Сочи уступок со стороны России. Их не будет! Думаю, это очень сильно разочаровало кое-кого на Западе, да и на Украине", - отметил Слуцкий в Telegram-канале. Он подчеркнул, что позиции Москвы только укрепляются, особенно на фоне "даже не "пробуксовки", а, как уточнил Владимир Владимирович, провала украинского контрнаступления".

"Россия занимает твердую позицию и ни на йоту не отступит в отстаивании своих национальных интересов, что со всей очевидностью было подтверждено сегодня в Сочи", - добавил Слуцкий, отметив, что это и стало важнейшим итогом переговоров Путина и Эрдогана.

Кроме того, отметил Слуцкий, президент РФ подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию украинского конфликта, в том числе при посредничестве Анкары. При этом, напомнил он, Москва никогда не отказывалась от переговоров. "Но ситуация, когда новые мирные инициативы с Россией не обсуждаются, а предыдущие выброшены Киевом на свалку, неприемлема", - добавил Слуцкий.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в понедельник в Сочи. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров, президент РФ заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.