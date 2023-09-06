Экс-глава СБУ заставил британский журнал "смягчить" его слова об убийстве неугодных

Валентин Наливайченко рассказал The Economist об обезвреживании коллаборантов в специальном подразделении спецслужбы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что британский журнал The Economist неверно привел его цитату об убийствах неугодных киевскому режиму людей, и заставил издание поправить формулировку "устранение людей" на "обезвреживание террористов". При этом саму суть заявления об убийствах по политическим мотивам он не опроверг.

Ранее Наливайченко, возглавлявший СБУ в 2006-2010 и 2014-2015 годах, рассказал журналу, что эта спецслужба с 2015 года имеет в составе подразделение, которое занимается убийством тех, кого в Киеве считают коллаборантами. По его словам, прежнее украинское руководство приняло решение, что просто отправлять в тюрьму таких людей недостаточно.

"The Economist перекрутил слова Наливайченко. Уже исправили и принесли извинения. Но все разнесли об убийстве людей, а он не так говорил", - приводит украинское издание "Страна" заявление пресс-службы Наливайченко.

В конце статьи в The Economist теперь размещена приписка: "Исправление (5 сентября 2023 года): в более ранней версии этой статьи слова господина Наливайченко были ненамеренно неверно процитированы". При этом, кроме этой фразы и формулировки в цитате, в статье ничего не изменилось.

В ней говорится, что пятое управление СБУ, занимающееся такими операциями, появилось в 2015 году. По данным издания, оно связано с убийствами первого главы ДНР Александра Захарченко, командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых. Согласно информации журнала, аналогичной деятельностью занимаются Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Так, ССО стоит за убийством главы российской администрации Великого Бурлука Харьковской области Евгения Юнакова 11 июля 2022 года, отмечает The Economist. Как сообщало издание, наиболее спорные операции санкционирует президент Украины.