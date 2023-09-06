Грызлов заявил, что страны ОДКБ не пытаются придать объединению характер блока

Этап учений сил ОДКБ "Боевое братство - 2023" подтвердил статус объединения как гаранта региональной безопасности, добавил посол РФ в Белоруссии

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Этап учений сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023", завершившийся в Белоруссии, подтвердил статус объединения как гаранта региональной безопасности, а не блока, ориентирующегося на доминирование в евразийском пространстве. Об этом ТАСС по итогам учений заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Итоги состоявшихся учений в очередной раз подтвердили, что ОДКБ обладает всеми необходимыми ресурсами, компетенциями и опытом, которые позволяют организации уже много лет выступать надежным гарантом региональной безопасности", - подчеркнул он.

В преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, проведение которой запланировано на IV квартал этого года в Минске, несмотря на заявления отдельных скептиков, объединение, отметил Грызлов, демонстрирует высокую эффективность в решении стоящих задач. "Это во многом обеспечивается успешным проведением совместных учений, в рамках которых военные и иные профильные подразделения государств - участников имеют возможность обменяться передовым опытом и отработать слаженность действий, направленных на борьбу с общими для нас вызовами", - пояснил он.

Он обратил внимание, что страны Запада на фоне отхода мира от однополярной системы ведут все более отчаянную борьбу за сохранение своих позиций. "При этом они с присущей им грацией слона в посудной лавке не считаются с тем колоссальным "сопутствующим ущербом", который наносят как отдельным странам, так и всей архитектуре международных отношений. В этом нет ничего нового: варварские действия британцев в Индии, французов в Африке, американцев в Ираке и Ливии, НАТО в Югославии - все это звенья одной цепи. Цена такой политики - тысячи жизней невинных людей", - продолжил российский дипломат.

Страны ОДКБ, продолжил посол, не пытаются придать организации характер блока, ориентированного на противостояние с кем-либо или претендующего на "некое "доминирование" на евразийском пространстве и вмешательство в дела суверенных государств". И в этом подход организации "фундаментально отличается от неоколониальной модели поведения Североатлантического альянса", констатировал он.

ОДКБ - организация будущего

"По всем объективным критериям ОДКБ - это организация будущего. Ее востребованность и привлекательность предлагаемой странами-участницами модели сотрудничества будут только расти", - уверен Грызлов.

Взаимодействие стран ОДКБ продолжает развиваться по всем наиболее актуальным направлениям, включая не только сотрудничество в военной сфере, противодействие трансграничным угрозам и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, но и эффективную внешнеполитическую координацию, продолжил он.

"На фоне растущей турбулентности на внешних рубежах ОДКБ, вызванной прежде всего безответственной политикой коллективного Запада, мы придаем большое значение практическому позиционированию организации как мощного фактора обеспечения стабильности. При этом, разумеется, продолжаем развивать отношения с другими международными структурами по профильным темам, представляющим взаимный интерес", - заключил он.