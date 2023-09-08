Больше всего украинских фейков на выборах в РФ зарегистрировали в Херсонской области

В частности, речь идет о фейках об использовании персональных данных, а также о принуждении к голосованию

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наибольшее количество распространяемых Украиной фейков вокруг единого дня голосования приходится на Херсонскую область, где впервые проходят выборы регионального парламента и депутатов местных советов. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе брифинга в ЦИК РФ. В частности, речь идет о фейках об использовании персональных данных, а также о принуждении к голосованию.

"Исходя из анализа и мониторинга Общественной палаты России, Херсонская область находится на первом месте среди всех субъектов РФ по числу фейковых атак в ходе этой избирательной кампании. Видимо, наш противник не может простить людям Херсонщины [их] волеизъявление. <…> Огромное число угроз, огромное число фейков", - сказал Малькевич.

По словам председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой, украинские фейки, в частности, касаются персональных данных избирателей.

"Есть информация, направленная на то, чтобы наши избиратели передавали свои персональные данные и тем самым обозначали, что у них есть желание прийти и проголосовать на участки. Мы оперативно реагируем на такие вызовы. Обращаю внимание на то, что избирательная комиссия Херсонской области не нуждается в том, чтобы каким-либо образом проверять персональные данные избирателей", - сказала Захарова, добавив, что украинская сторона также распространяет большое количество фейков о голосовании "под дулами автоматов".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня должны пройти в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.