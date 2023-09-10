Лавров в шутку предложил создать трибунал для тех, кто вводит незаконные санкции

Глава МИД РФ отметил, что в итоговой декларации саммита G20 "есть формулировка, которая однозначно не позволяет тем, кто незаконные санкции вводит, уклониться от ответственности"

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку предложить организовать трибунал и привлечь к ответственности тех, кто вводит односторонние незаконные санкции.

"Трибунал создать надо, я думаю", - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, обсуждались ли на саммите G20 негативные последствия подобных санкций и привлечение к ответственности тех, кто их принимает.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание также на то, что в итоговой декларации саммита "есть формулировка, которая однозначно не позволяет тем, кто незаконные санкции вводит, уклониться от ответственности".

"В силу того, что это дипломатический документ и во многом по-прежнему компромисс, там не очень резкие формулировки, - констатировал министр. - Но то, что Запад нагромоздил проблемы в мировой экономике, что Запад пытался неуклюже уже много лет назад выпихнуть на самые первые места в мировой повестке дня свою климатическую политику, которая оказалась провальной, и то, что Запад не выполняет своих обещаний, в том числе о выделении 100 млрд долларов ежегодно для развивающихся стран в рамках так называемого зеленого перехода, - все это там есть".

"Естественно, что консенсусный документ всегда содержит какой-то компромисс, но в данном случае очень важно, что Запад пошел на компромисс однозначно на условиях, которые [сейчас] более выгодны развивающимся странам, нежели в прежние годы", - подчеркнул Лавров.