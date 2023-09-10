Памфилова попросила специалистов помочь с онлайн-голосованием в труднодоступных районах РФ

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что несмотря на развитие и распространение интернет-технологий в РФ, доступ к интернету есть сегодня не везде

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к специалистам из Москвы с просьбой подумать, как в условиях отсутствия доступа к интернету в труднодоступных районах РФ организовать дистанционное голосование. Об этом она сообщила в Общественном штабе по наблюдению за выборами мэра Москвы.

"Могу воспользоваться этой встречей и попрошу помощи ваших московских специалистов. На Дальнем Востоке у нас концентрация труднодоступных участков. Для того чтобы обеспечить возможность голосования, члены избирательных комиссий туда добираются на чем только возможно: на катерах, собачьих упряжках, пешком часто", - отметила Памфилова.

Она подчеркнула, что несмотря на развитие и распространение интернет-технологий в РФ, доступ к интернету есть сегодня не везде. "И есть в России еще некоторые места , где еще долго может не появиться. [Следует] подумать, как в условиях без интернета организовать дистанционное голосование. Это сложнейшая техническая задача, но она дорого стоит, она поможет сэкономить огромные бюджетные средства , а с другой стороны еще в большей степени обеспечить голосование для тех людей, кто находится в экстремальных условиях", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня проходят в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.