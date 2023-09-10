РФ требует извинений в адрес журналиста, недопущенного на пресс-конференцию Макрона на G20

Как заявила официальный представитель МИД РФ, это пример расовой дискриминации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия требует извинений от Парижа в адрес российского журналиста, недопущенного на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эмманюэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати в Нью-Дели <...>. Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ", - заявила Захарова.

"Более того, французы попытались разбить ее телефон. Причина такой дискриминации - и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы - в том, что журналист представляет именно российское СМИ", - указала дипломат.

По словам Захаровой, такие действия являются примером расовой дискриминации и нарушений принципов демократии. "Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий, на сей раз в лице Франции, в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии", - отметила дипломат. - Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку".

"Мало того, что Париж развернул настоящую "охоту на ведьм" в собственном информпространстве, фактически истребив медийное присутствие российских вещателей в своем публичном поле и создав невыносимые условия для работы отечественных корреспондентов. Теперь там не стесняются экспортировать подобное пренебрежение плюрализмом мнений и правами СМИ за пределы ареала "коллективного Запада". То есть в страны и регионы, которым Франция десятилетиями читала нравоучения о демократии и свободе слова", - продолжила представитель российского дипведомства.

При этом Захарова обратила внимание, что все аккредитованные в России французские СМИ имеют свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях МИД России. "Кстати, никто не помешал корреспонденту агентства Франс Пресс с оператором побывать на сегодняшней пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам саммита Группы двадцати, - указала она. - Интересно, западные медиа, переживающие о свободе слова и озабоченные правами (например, Politico Europe) снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ? Снова будут удивляться нашим ответным шагам на творящееся в отношении отечественных средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС?".