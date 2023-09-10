В ЦИК дорабатывают программу, которая позволит голосовать в СИЗО по всей России

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев рассказал, что организовать процесс голосования для находящихся в СИЗО граждан было непросто

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) дорабатывает программу, которая позволит голосовать гражданам в СИЗО по всей России. Об этом в информационном центре ЦИК РФ сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Согласно данным, представленным в информационном центре ЦИК, голосование в СИЗО проходит на 9 участках в Москве и на 12 - в Московской области. Оно охватывает 5 396 избирателей из этих регионов, а также 1 725 избирателей из других субъектов РФ.

"Глядя на цифры, кажется, что это небольшое количество избирателей, но они тоже имеют право голоса, и многие из них это активное избирательное право хотели бы использовать. И сегодня впервые в избирательной практике им такое право было предоставлено. Мы пока это делали в полуручном режиме. Сейчас дорабатывается программа, которая позволит нам формировать бюллетени и протоколы в автоматическом режиме, а значит, что мы сможем ее распространить на всю территорию России", - сказал он.

Булаев рассказал, что организовать процесс голосования для находящихся в СИЗО граждан было непросто. "Каждому из них надо было доставить бюллетень своего субъекта. Их готовила специальная избирательная комиссия", - рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает возможность формирования экстерриториальных участковых комиссий в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Согласно тексту, до 1 января 2024 года решением ЦИК должно быть определено, в каких регионах и на каких выборах будет организовано голосование избирателей или участников референдума, которые находятся в местах содержания под стражей за пределами соответствующего избирательного округа или округа референдума.