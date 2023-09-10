Избирательный участок в Запорожской области работал в резервном помещении после удара ВСУ

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уничтожение избирательного участка терактом

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательный участок в Запорожской области, по которому нанесли удар Вооруженные силы Украины, был поврежден, члены УИК проводили голосование в резервном помещении. Об этом журналистам сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"У нас было сообщение, что участок №493 - у нас был туда прилет - поврежден. Это у нас [село] Белозерка, Каменка-Днепровский округ. Члены участковой избирательной комиссии перешли в резервное помещение", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала терактом уничтожение избирательного участка в Запорожской области. "Это террористический акт, которому Запад дал добро, поставляя оружие. Что касается Запорожья, это было целенаправленно", - сказала она.

Ранее зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в ночь на 10 сентября избирательный участок в Запорожской области был уничтожен в результате атаки украинских дронов.

Единый день голосования в 2023 году проходит в России 10 сентября. Впервые в нем принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.