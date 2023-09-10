10 сентября, 17:38
Единый день голосования

В Подмосковье более 394 тыс. человек приняли участие в ДЭГ на выборах губернатора

Дистанционное электронное голосование на выборах регионального уровня в Московской области применялось впервые

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах губернатора Московской области завершилось в 20:00. Всего выдали более 394 тыс. электронных бюллетеней, что составляет 89% от общего числа электронных бюллетеней для зарегистрированных на такой способ голосования избирателей.

Читайте также
Трансляция
Единый день голосования в России. Онлайн

"Всего участников 445 261 (100%). Выдано бюллетеней 394 152 (89%). Принято бюллетеней 392 825 (88%)", - соответствующие данные приведены на сайте ДЭГ по состоянию на 20:10.

Дистанционное электронное голосование впервые применялось на выборах регионального уровня в Подмосковье.

Выборы в Московской области проходили в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В 2023 году в регионе предусмотрели 12 избирательных кампаний - выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

  

Теги:
РоссияЕдиный день голосования
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация