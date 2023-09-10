В ЛДПР заявили, что смогли привлечь новых избирателей в регионах в ходе текущей кампании

Куратор региональных кампаний, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил, что партия уже фактически изменила баланс политических сил в стране в ходе текущей избирательной кампании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЛДПР в ходе текущей избирательной кампании смогла не просто мобилизовать свой электорат, но и привлечь новых избирателей. Об этом заявил куратор региональных кампаний, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

"Многие эксперты пророчили ЛДПР стагнацию, за которой неизбежно следует снижение рейтингов. Результаты региональных кампаний показывают, что партия смогла не только мобилизовать свой электорат, но и привлечь новых избирателей", - заявил Кошелев в ходе марафона "Ночь выборов".

По его словам, ЛДПР уже фактически изменила баланс политических сил в стране в ходе текущей избирательной кампании. "ЛДПР живее всех живых", - заключил Кошелев.