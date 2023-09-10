10 сентября, 20:46
Единый день голосования

В ЛДПР заявили, что смогли привлечь новых избирателей в регионах в ходе текущей кампании

Куратор региональных кампаний, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев сообщил, что партия уже фактически изменила баланс политических сил в стране в ходе текущей избирательной кампании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЛДПР в ходе текущей избирательной кампании смогла не просто мобилизовать свой электорат, но и привлечь новых избирателей. Об этом заявил куратор региональных кампаний, депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

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"Многие эксперты пророчили ЛДПР стагнацию, за которой неизбежно следует снижение рейтингов. Результаты региональных кампаний показывают, что партия смогла не только мобилизовать свой электорат, но и привлечь новых избирателей", - заявил Кошелев в ходе марафона "Ночь выборов".

По его словам, ЛДПР уже фактически изменила баланс политических сил в стране в ходе текущей избирательной кампании. "ЛДПР живее всех живых", - заключил Кошелев. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЛДПР
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