13 сентября, 06:19

Володин: США и ЕС проиграли России торговую войну

Председатель Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций на фоне утраченного экономического и политического лидерства в мире

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пытались ослабить Россию, но проиграли ей торговую войну. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем - разделить нашу страну, о чем публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна", - написал Володин.

По его словам, политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России началась, когда "наша страна стала развиваться. "Но их борьба против России ударила по ним самим. Преступные шаги против нашей страны оказались неэффективными", - подчеркнул парламентарий.

Володин также отметил, что Вашингтон и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций на фоне утраченного экономического и политического лидерства в мире. "А сейчас делают то, что раньше всем казалось невозможным. Например, изымают личные автомобили, телефоны и даже шампуни граждан РФ при въезде в государства Евросоюза", - заключил председатель Госдумы.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения, согласно которым запрещается ввоз из России в ЕС товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". ЕК подчеркнула, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены. Позднее ЕК в пояснительном документе подчеркнула, что страны Евросоюза должны отдельно оценивать каждый случай въезда россиян на территорию сообщества и "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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