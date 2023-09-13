Россия призвала ECOWAS воздержаться от вторжения в Нигер

В МИД РФ указали на сопутствующие этому риски чрезвычайного обострения ситуации не только в республике, но и во всей Сахаро-Сахельской зоне

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия призывает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) воздержаться от сценария вторжения в Нигер и указывает на сопутствующие этому риски чрезвычайного обострения ситуации не только в республике, но и во всей Сахаро-Сахельской зоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как отметила дипломат, Москва продолжает "внимательно следить за развитием ситуации" в Нигере, где 26 июля был смещен президент Мохамед Базум и к власти пришли военные. Она указала, что в настоящее время события в стране развиваются "по мирному сценарию": сформировано и функционирует новое правительство из представителей армейских кругов и гражданских лиц, а ECOWAS и ряд государств региона предпринимают посреднические шаги для мирного преодоления кризиса.

"Мы, безусловно, приветствуем эти усилия, говорили об этом неоднократно и в данном контексте отмечаем предложение действующего председателя ECOWAS, а именно президента Нигерии [Бола Тинубу] о переходном периоде в Нигере сроком в девять месяцев, - подчеркнула Захарова. - Очень важно продолжить диалог между этой страной и сообществом для выработки компромиссных решений. Мы убеждены, что военное вторжение войск ECOWAS в эту страну, о возможностях которого мы слышим из заявлений отдельных политиков, чревато чрезвычайным обострением ситуации и стабилизацией обстановки не только в этой стране, но и во всей Сахаро-Сахельской зоне".

Она также отметила, что многие государства региона выступили против сценария вторжения, а в некоторых случаях, в частности в Мали и Буркина-Фасо, "выразили готовность поддержать Нигер" в случае вооруженного конфликта.