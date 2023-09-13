13 сентября, 10:38,
обновлено 13 сентября, 10:56

Песков заявил, что РФ будет активизировать сотрудничество с КНДР по всем направлениям

Пресс-секретарь президента сообщил, что на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына речь шла о развитии двусторонних отношений

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Москва намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном во всех сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "60 минут" на канале "Россия-1".

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Ранее на космодроме Восточный в Амурской области состоялись переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Речь шла о развитии двусторонних отношений. Северокорейцы серьезно заинтересованы в том, чтобы реанимировать наше сотрудничество. Мы серьезно "притормозились" в связи с ковидными ограничениями, которые действовали в КНДР. Сейчас эти ограничения постепенно снимаются, и мы будем активизироваться по всем направлениям", - рассказал представитель Кремля о повестке переговоров. 

Теги:
КНДРРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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