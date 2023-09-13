Памфилова: четыре новых региона провели первые выборы на очень высоком уровне

Председатель Центризбиркома сообщила, что это отметили все международные эксперты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области провели свои первые выборы в составе РФ на очень высоком профессиональном уровне. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, подводя итоги прошедшего единого дня голосования.

"По нашему общему мнению, свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и Запорожская, и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне. Это не только мы отмечаем, но отметили и все международные эксперты", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что более 30 международных экспертов работали в новых регионах в ходе выборов. "Вся Азия, Африка, Латинская и Северная Америка, Европа - все были представлены. Это эксперты из США, из Германии, из Сербии, Камеруна, Эквадора, Индонезии, Исландии и так далее. Они даже сравнивали выборы - как проходят в их странах и [как] там, где наши доблестные новые субъекты в таких условиях готовили эти выборы. <…> И сказали, что в их странах до этого еще идти и идти", - отметила Памфилова.

Единый день голосования в 2023 году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.